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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Йебда 18
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
3 окт. 2009, 17:00 МСК
3.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
80
0
Халфорд
Грег Халфорд
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Фоли
Кевин Фоли
46
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
90
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
0
Кеох
Эндрю Кеох
46
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Зубар
Рональд Зубар
0
Крэддок
Джоди Крэддок
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Кайтли
Майкл Кайтли
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Финнан
Стив Финнан
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Смит
Томми Смит
90
0
Йебда
Хассан Йебда
18'
18'
78
0
Диндан
Аруна Диндан
74
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Уильямсон
Майкл Уильямсон
0
Утака
Джон Утака
0
Вебер
Данни Вебер