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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Осман 55
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Хут 50
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
4 окт. 2009, 17:00 МСК
4.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Осман
Леон Осман
55'
55'
76
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
75
0
Саа
Луи Саа
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Жо
Жо
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хут
Роберт Хут
50'
50'
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
77
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
0
Битти
Джеймс Битти
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Корт
Леон Корт
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Шанли
Тунджай Шанли