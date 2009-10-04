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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коул 16
Станислас 90
2:2
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Мерфи 47
Гера 57
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
4 окт. 2009, 17:00 МСК
4.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Паркер
Скотт Паркер
71
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
0
Коул
Карлтон Коул
16'
16'
90
0
Хименес
Луис Хименес
90
0
Хайнс
Завон Хайнс
72
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Бехрами
Валон Бехрами
0
Станислас
Джуниор Станислас
90'
0
Пейн
Джош Пейн
0
Ноубл
Франк Ноубл
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
84
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
47'
47'
90
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
90
0
Гера
Золтан Гера
57'
57'
90
0
Камара
Диоманси Камара
82
0
Джонсон
Энди Джонсон
46
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Невланд
Эрик Невланд
0
Джонсон
Эдди Джонсон