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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Тевес 8
Петров 33
Тевес 62
3:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коул 24
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
28 сент. 2009, 22:00 МСК
28.09.2009, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Петров
Мартин Петров
33'
33'
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
82
0
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Тевес
Карлос Тевес
8'
62'
8', 62'
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Джонсон
Майкл Джонсон
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Ковач
Радослав Ковач
70
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
0
Коул
Карлтон Коул
24'
24'
90
0
Хименес
Луис Хименес
70
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Нгала
Бондз Нгала
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Пейн
Джош Пейн
0
Хайнс
Завон Хайнс
0
Ноубл
Франк Ноубл