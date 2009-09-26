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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 51
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2009, 19:30 МСК
26.09.2009, 19:30 МСК
суббота
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
84
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Джонсон
Энди Джонсон
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Гера
Золтан Гера
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Камара
Диоманси Камара
Арсенал
мин
0
Манноне
Вито Манноне
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
69
0
ван Перси
Робин ван Перси
51'
51'
90
Запасные
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Вела
Карлос Вела