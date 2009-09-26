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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Брамбл 17
Родальега 53
Шарнер 90
3:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 47
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2009, 17:00 МСК
26.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
17'
17'
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Родальега
Уго Родальега
53'
53'
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
88
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90'
90'
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Гомес
Жорди Гомес
0
Кинг
Марлон Кинг
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
68
0
Малуда
Флоран Малуда
52
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
46
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
47'
47'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Калу
Саломон Калу
0
Борини
Фабио Борини