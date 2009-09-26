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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бербатов 61
О'Ши 76
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
26 сент. 2009, 17:00 МСК
26.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
86
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
72
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
71
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Корт
Леон Корт
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Битти
Джеймс Битти
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
76'
76'
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
80
0
Нани
Нани
55
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
81
0
Бербатов
Димитар Бербатов
61'
61'
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Невилл
Гари Невилл
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Андерсон
Андерсон
0
Оуэн
Майкл Оуэн