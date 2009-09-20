Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Челси
Лондон
Коул 35
Баллак 58
Дрогба 65
3:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
20 сент. 2009, 18:00 МСК
20.09.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
35'
35'
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
58'
58'
62
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
65'
65'
85
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Калу
Саломон Калу
0
Борини
Фабио Борини
Тоттенхэм
мин
0
Кудичини
Карло Кудичини
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
82
0
Кинг
Ледли Кинг
49
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
69
0
Кин
Робби Кин
90
Запасные
0
Гомес
Эурелью Гомес
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Кранчар
Нико Кранчар
0
Крауч
Питер Крауч
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос