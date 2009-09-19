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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Диаманти 29
Коул 45
2:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 21
Кейт 41
Торрес 75
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2009, 19:30 МСК
19.09.2009, 19:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
24
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
28
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
29'
29'
66
0
Коул
Карлтон Коул
45'
45'
90
0
Хайнс
Завон Хайнс
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Ковач
Радослав Ковач
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
0
Дайер
Кирон Дайер
0
Пейн
Джош Пейн
0
Ноубл
Франк Ноубл
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
85
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
41'
41'
61
0
Торрес
Фернандо Торрес
21'
75'
21', 75'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Дежен
Давид Дежен
0
Риера
Альберт Риера
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Бабел
Райан Бабел