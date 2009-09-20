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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 22
Саа 54
Йобо 58
3:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
20 сент. 2009, 17:00 МСК
20.09.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
58'
58'
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
77
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Осман
Леон Осман
82
0
Саа
Луи Саа
22'
54'
22', 54'
74
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хибберт
Тони Хибберт
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Жо
Жо
0
Айегбени
Якубу Айегбени
0
Эгард
Киран Эгард
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
46
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
62
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
51
0
Данн
Дэвид Данн
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Нельсен
Райан Нельсен
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Калинич
Никола Калинич