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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Вермален 26
Вермален 48
Эдуардо 59
Фабрегас 90
4:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 6 тур
АПЛ,
6 тур
Англия
19 сент. 2009, 17:00 МСК
19.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Арсенал
мин
0
Манноне
Вито Манноне
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
26'
48'
26', 48'
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Диаби
Абу Диаби
69
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90'
90'
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
77
0
Эдуардо
Эдуардо
59'
59'
77
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Росицки
Томаш Росицки
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Гомес
Жорди Гомес
57
0
Диаме
Мухамед Диаме
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Кумас
Джейсон Кумас
57
0
Родальега
Уго Родальега
87
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
0
Кинг
Марлон Кинг