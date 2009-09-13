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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Кончески 60
Дафф 81
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кэхилл 35
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
13 сент. 2009, 18:15 МСК
13.09.2009, 18:15 МСК
воскресенье
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
0
Кончески
Пол Кончески
60'
60'
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
81'
81'
88
0
Замора
Бобби Замора
90
0
Джонсон
Энди Джонсон
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
0
Грининг
Джонатан Грининг
0
Гера
Золтан Гера
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Невилл
Фил Невилл
67
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Осман
Леон Осман
84
0
Жо
Жо
70
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
35'
35'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Феллайни
Маруан Феллайни
0
Воган
Джеймс Воган
0
Айегбени
Якубу Айегбени