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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бенаюн 27
Кейт 41
Бенаюн 61
Бенаюн 82
4:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2009, 17:00 МСК
12.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
64
0
Риера
Альберт Риера
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
27'
61'
82'
27', 61', 82'
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
41'
41'
70
0
Торрес
Фернандо Торрес
76
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Дежен
Давид Дежен
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
59
0
Александер
Грэм Александер
75
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Маккэн
Крис Маккэн
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
70
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Томпсон
Стивен Томпсон