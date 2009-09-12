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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Диуф 19
Робертс 56
Данн 64
3:1
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Майерхофер 88
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2009, 17:00 МСК
12.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Самба
Кристофер Самба
76
0
Якобсен
Ларс Якобсен
85
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
74
0
Данн
Дэвид Данн
64'
64'
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
19'
19'
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
56'
56'
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Нельсен
Райан Нельсен
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Калинич
Никола Калинич
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Вулверхэмптон
мин
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
0
Хилл
Мэттью Хилл
90
0
Халфорд
Грег Халфорд
46
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Стирмен
Ричард Стирмен
90
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
0
Мильяш
Ненад Мильяш
46
0
Хенри
Карл Хенри
90
0
Дойл
Кевин Дойл
79
0
Кеох
Эндрю Кеох
90
Запасные
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
0
Элокоби
Джордж Элокоби
0
Джонс
Даниэль Джонс
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
0
Сурман
Эндрю Сурман
0
Воукс
Сэм Воукс
0
Майерхофер
Штефан Майерхофер
88'