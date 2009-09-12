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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Ричардс 20
Беллами 77
Адебайор 82
Райт-Филлипс 85
4:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 66
Росицки 88
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2009, 17:00 МСК
12.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
20'
20'
90
0
Беллами
Крейг Беллами
77'
77'
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
76
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
85'
85'
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
82'
82'
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Петров
Мартин Петров
0
Вайсс
Владимир Вайсс
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
79
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
53
0
Сонг
Александр Сонг
79
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
66'
66'
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Росицки
Томаш Росицки
88'
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эдуардо
Эдуардо