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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Файе 35
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 45
Малуда 90
АПЛ, 5 тур
АПЛ,
5 тур
Англия
12 сент. 2009, 17:00 МСК
12.09.2009, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
41
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Амди Файе
35'
35'
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Веддерберн
Натаниель Веддерберн
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
65
0
Битти
Джеймс Битти
13
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Пью
Дэнни Пью
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
90'
90'
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
83
0
Баллак
Михаэль Баллак
66
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Калу
Саломон Калу
64
0
Дрогба
Дидье Дрогба
45'
45'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Хатчинсон
Сэм Хатчинсон
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Анелька
Николя Анелька
0
Старридж
Даниэль Старридж