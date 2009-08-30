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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 62
Бэйнс 90
2:1
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Шарнер 57
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
30 авг. 2009, 17:00 МСК
30.08.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90'
90'
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
89
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Осман
Леон Осман
70
0
Саа
Луи Саа
62'
62'
76
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Феллайни
Маруан Феллайни
0
Жо
Жо
0
Эгард
Киран Эгард
Уиган Атлетик
мин
0
Поллит
Майк Поллит
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
57'
57'
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
36
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Томас
Хэндри Томас
74
0
Гомес
Жорди Гомес
90
0
Родальега
Уго Родальега
82
Запасные
0
Кингсон
Ричард Кингсон
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
0
Кинг
Марлон Кинг