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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Крауч 72
Леннон 90
2:1
Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
Бойер 77
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2009, 17:00 МСК
29.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Кудичини
Карло Кудичини
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Кинг
Ледли Кинг
47
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
51
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90'
90'
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
81
0
Кин
Робби Кин
90
Запасные
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Крауч
Питер Крауч
72'
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
Бирмингем Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Кедрю
Франк Кедрю
90
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
90
0
Бойер
Ли Бойер
77'
77'
90
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
Карсли
Ли Карсли
74
0
О`Коннор
Гарри О`Коннор
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Эспиноса
Джованни Эспиноса
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
0
Филлипс
Кевин Филлипс