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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 45
Баллак 49
Коул 53
3:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
29 авг. 2009, 14:45 МСК
29.08.2009, 14:45 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
53'
53'
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
66
0
Деку
Деку
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
49'
49'
85
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Анелька
Николя Анелька
45'
45'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
75
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
81
0
Александер
Грэм Александер
74
0
Маккэн
Крис Маккэн
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
59
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Томпсон
Стивен Томпсон