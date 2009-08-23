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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Эллиотт 34
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
23 авг. 2009, 17:00 МСК
23.08.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
85
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
34'
34'
90
0
Маккэн
Крис Маккэн
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
79
0
Флетчер
Стивен Флетчер
86
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
66
0
Осман
Леон Осман
90
0
Саа
Луи Саа
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Жо
Жо
0
Воган
Джеймс Воган
0
Бакстер
Джозе Бакстер