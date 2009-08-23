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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коул 52
1:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 57
Леннон 82
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
23 авг. 2009, 15:30 МСК
23.08.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Станислас
Джуниор Станислас
90
0
Паркер
Скотт Паркер
85
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Коул
Карлтон Коул
52'
52'
90
0
Хименес
Луис Хименес
78
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Ковач
Радослав Ковач
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
0
Пейн
Джош Пейн
0
Хайнс
Завон Хайнс
0
Ноубл
Франк Ноубл
Тоттенхэм
мин
0
Кудичини
Карло Кудичини
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Модрич
Лука Модрич
87
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
82'
82'
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
57'
57'
90
0
Кин
Робби Кин
83
Запасные
0
Хаттон
Алан Хаттон
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Крауч
Питер Крауч