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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бирмингем Сити
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
22 авг. 2009, 17:00 МСК
22.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Бирмингем Сити
мин
0
Филлипс
Кевин Филлипс
53
0
Харт
Джо Харт
90
0
Парнаби
Стюарт Парнаби
90
0
Кедрю
Франк Кедрю
90
0
Джонсон
Роджер Джонсон
90
0
Карр
Стефен Карр
90
0
Фахи
Кейт Фахи
90
0
Бойер
Ли Бойер
61
0
Фергюсон
Барри Фергюсон
90
0
О`Коннор
Гарри О`Коннор
90
0
МакФадден
Джеймс МакФадден
90
Запасные
0
Тэйлор
Майк Тэйлор
0
Эспиноса
Джованни Эспиноса
0
Ларссон
Себастьян Ларссон
0
Карсли
Ли Карсли
0
О'Ши
Джеймс О'Ши
0
Бенитес
Кристиан Бенитес
0
МакШеффри
Гари МакШеффри
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
76
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
0
Битти
Джеймс Битти
11
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Гриффин
Энди Гриффин
0
Корт
Леон Корт
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл