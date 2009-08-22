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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Диаби 20
Диаби 23
Галлас 49
Рэмзи 70
4:1
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Кабуль 39
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
22 авг. 2009, 17:00 МСК
22.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Гиббс
Киран Гиббс
90
0
Галлас
Вильям Галлас
49'
49'
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Эдуардо
Эдуардо
72
0
Диаби
Абу Диаби
20'
23'
20', 23'
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
46
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Аршавин
Андрей Аршавин
72
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Санья
Бакари Санья
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Сонг
Александр Сонг
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
70'
0
Мерида
Фран Мерида
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
76
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
39'
39'
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
71
0
Утака
Джон Утака
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
90
0
Кану
Нванкво Кану
67
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Уорд
Джоэл Уорд
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Ритчи
Мэтт Ритчи
0
Наджент
Дэвид Наджент