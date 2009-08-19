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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Хант 27
1:5
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дефо 10
Паласиос 14
Дефо 45
Кин 78
Дефо 90
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2009, 21:45 МСК
19.08.2009, 21:45 МСК
среда
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Муйоколо
Стивен Муйоколо
47
0
Гарднер
Энтони Гарднер
90
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
70
0
Хант
Стивен Хант
27'
27'
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Фолан
Кэлиб Фолан
90
0
Кузен
Даниэль Кузен
23
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Заятте
Камил Заятте
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Джеованни
Джеованни
0
Бармби
Ник Бармби
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Гилас
Камель Гилас
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
17
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Модрич
Лука Модрич
84
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
14'
14'
90
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
10'
45'
90'
10', 45', 90'
90
0
Кин
Робби Кин
78'
78'
81
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
0
Ноутон
Кайл Ноутон
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
0
Крауч
Питер Крауч