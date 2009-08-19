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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 4
Джонсон 45
Кейт 78
Н'Гог 90
4:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2009, 22:00 МСК
19.08.2009, 22:00 МСК
среда
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Айяла
Даниэль Айяла
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
45'
45'
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
82
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
78'
78'
82
0
Торрес
Фернандо Торрес
4'
4'
85
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Келли
Мартин Келли
0
Риера
Альберт Риера
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
90'
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
69
0
Файе
Амди Файе
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
62
0
Делап
Рори Делап
90
0
Битти
Джеймс Битти
62
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Гриффин
Энди Гриффин
0
Корт
Леон Корт
0
Пью
Дэнни Пью
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Фуллер
Рикардо Фуллер