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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Блэйк 19
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
19 авг. 2009, 21:45 МСК
19.08.2009, 21:45 МСК
среда
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Александер
Грэм Александер
74
0
Маккэн
Крис Маккэн
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
19'
19'
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
74
0
Флетчер
Стивен Флетчер
81
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
72
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Андерсон
Андерсон
59
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
64
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Невилл
Гари Невилл
0
Де Лат
Ритчи Де Лат
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов