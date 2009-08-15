Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Саа 90
1:6
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Денилсон 27
Вермален 37
Галлас 41
Фабрегас 49
Фабрегас 69
Эдуардо 89
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
15 авг. 2009, 19:30 МСК
15.08.2009, 19:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
60
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Осман
Леон Осман
60
0
Жо
Жо
60
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Саа
Луи Саа
90'
0
Воган
Джеймс Воган
0
Бакстер
Джозе Бакстер
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Галлас
Вильям Галлас
41'
41'
90
0
Вермален
Томас Вермален
37'
37'
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
27'
27'
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
49'
69'
49', 69'
71
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
64
0
Аршавин
Андрей Аршавин
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
71
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Мерида
Фран Мерида
0
Эдуардо
Эдуардо
89'