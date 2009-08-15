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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Замора 13
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
15 авг. 2009, 17:00 МСК
15.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Кабуль
Юнес Кабуль
90
0
Мокоена
Аарон Мокоена
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Уилсон
Марк Уилсон
90
0
Утака
Джон Утака
87
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Диоп
Папа Буба Диоп
77
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
90
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Хьюз
Ричард Хьюз
0
Басинас
Ангелос Басинас
0
Наджент
Дэвид Наджент
0
Кану
Нванкво Кану
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Замора
Бобби Замора
13'
13'
80
0
Джонсон
Энди Джонсон
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Келли
Стефен Келли
0
Теймурян
Андраник Теймурян
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд