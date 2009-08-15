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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Адебайор 3
Айрленд 90
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
15 авг. 2009, 17:00 МСК
15.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Якобсен
Ларс Якобсен
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
75
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
86
0
Робертс
Джейсон Робертс
65
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Хизанишвили
Зураб Хизанишвили
0
Ольссон
Мартин Ольссон
0
Грелла
Винченцо Грелла
0
Галлахер
Пол Галлахер
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90'
90'
90
0
Робиньо
Робиньо
67
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
3'
3'
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Петров
Мартин Петров
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Тевес
Карлос Тевес