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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шоукросс 19
Джордан 33
2:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
15 авг. 2009, 17:00 МСК
15.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
19'
19'
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
76
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
88
0
Битти
Джеймс Битти
67
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Гриффин
Энди Гриффин
0
Корт
Леон Корт
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
90
0
Джордан
Стефан Джордан
33'
33'
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Александер
Грэм Александер
82
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
0
Маккэн
Крис Маккэн
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
90
0
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Иглс
Крис Иглс
0
Томпсон
Стивен Томпсон