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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:2
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Родальега 31
Кумас 56
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
15 авг. 2009, 17:00 МСК
15.08.2009, 17:00 МСК
суббота
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Шори
Никки Шори
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
69
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Делф
Фабиан Делф
61
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
77
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Кларк
Киран Кларк
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Кумас
Джейсон Кумас
56'
56'
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
68
0
Томас
Хэндри Томас
90
0
Гомес
Жорди Гомес
90
0
Родальега
Уго Родальега
31'
31'
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Синклейр
Скотт Синклейр
0
Чо
Вон-Хе Чо
0
Скотланд
Джейсон Скотланд
0
Кинг
Марлон Кинг