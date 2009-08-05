Матч завершен
БАТЭ
Борисов
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
5 авг. 2009, 19:00 МСК
5.08.2009, 19:00 МСК
среда
Составы