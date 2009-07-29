Матч завершен
Слован
Братислава
0:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
29 июля 2009, 21:00 МСК
29.07.2009, 21:00 МСК
среда
Составы