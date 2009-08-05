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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Селтик
Глазго
Макдональд 44
Самарас 90
Лига чемпионов, Финал
Лига чемпионов,
Финал
5 авг. 2009, 19:00 МСК
5.08.2009, 19:00 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Свежов
Виктор Свежов
84
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Денисов
Александр Денисов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Смолов
Федор Смолов
0
Кокорин
Александр Кокорин
Селтик
мин
0
Боруц
Артур Боруц
90
0
Фокс
Даниэль Фокс
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Хинкель
Андреас Хинкель
90
0
Мэлони
Шон Мэлони
90
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Донати
Массимо Донати
90
0
МакГиди
Эйден МакГиди
90
0
Макдональд
Скотт Макдональд
44'
44'
80
0
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
68
Запасные
0
Залушка
Лукаш Залушка
0
О'Ди
Даррен О'Ди
0
Кэддис
Пол Кэддис
0
Браун
Скотт Браун
0
Кросас
Марк Кросас
0
Самарас
Георгиос Самарас
90'
0
Киллен
Крис Киллен