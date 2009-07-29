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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Селтик
Глазго
0:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Динамо
Москва
Кокорин 8
Лига чемпионов, Финал
Лига чемпионов,
Финал
29 июля 2009, 21:45 МСК
29.07.2009, 21:45 МСК
среда
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Селтик
мин
0
Боруц
Артур Боруц
90
0
Нейлор
Ли Нейлор
90
0
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Хинкель
Андреас Хинкель
90
0
Мэлони
Шон Мэлони
90
0
Н'Гуэмо
Ландри Н'Гуэмо
90
0
Донати
Массимо Донати
69
0
МакГиди
Эйден МакГиди
90
0
Макдональд
Скотт Макдональд
62
0
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
62
Запасные
0
Залушка
Лукаш Залушка
0
О'Ди
Даррен О'Ди
0
Фокс
Даниэль Фокс
0
Кросас
Марк Кросас
0
Флуд
Вилло Флуд
0
Самарас
Георгиос Самарас
0
Киллен
Крис Киллен
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Свежов
Виктор Свежов
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
8'
8'
76
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Денисов
Александр Денисов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Ропотан
Адриан Ропотан
0
Смолов
Федор Смолов