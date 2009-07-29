Матч завершен
Шериф
Тирасполь
0:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Славия
Прага
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
29 июля 2009, 20:00 МСК
29.07.2009, 20:00 МСК
среда
Составы