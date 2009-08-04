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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Загреб
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Лига чемпионов, Финал
Лига чемпионов,
Финал
4 авг. 2009, 21:15 МСК
4.08.2009, 21:15 МСК
вторник
Составы