Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
29 июля 2009, 21:30 МСК
29.07.2009, 21:30 МСК
среда
Составы