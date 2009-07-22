Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
1:3
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Вентспилс
Вентспилс
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
22 июля 2009, 19:00 МСК
22.07.2009, 19:00 МСК
среда
Составы