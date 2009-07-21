Матч завершен
Слован
Братислава
4:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Зриньски
Мостар
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
21 июля 2009, 20:30 МСК
21.07.2009, 20:30 МСК
вторник
Составы