Матч завершен
Интер
Турку
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
15 июля 2009, 18:30 МСК
15.07.2009, 18:30 МСК
среда
Составы