Матч завершен
Динамо
Загреб
3:0
Матч завершен
Пюник
Ереван
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
21 июля 2009, 21:30 МСК
21.07.2009, 21:30 МСК
вторник
Составы