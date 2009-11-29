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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Леандро 11
Омельянчук 39
Кисенков 44
Сирадзе 58
4:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Джабраилов 52
Лахиялов 90
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
29 нояб. 2009, 14:00 МСК
29.11.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Хомич
Дмитрий Хомич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
44'
44'
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
81
0
Концедалов
Роман Концедалов
86
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
11'
11'
90
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
58'
58'
74
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Ахмат
мин
0
Эдилов
Ризавди Эдилов
46
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
39'
39'
90
0
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
0
Илиев
Валентин Илиев
46
0
Уциев
Рамзан Уциев
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
61
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90'
90'
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
52'
52'
90
0
Кацаев
Адлан Кацаев
90
0
Садаев
Заур Садаев
90