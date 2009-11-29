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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Зырянов 45
Ломбертс 49
2:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Фатхи 82
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
29 нояб. 2009, 14:00 МСК
29.11.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
49'
49'
90
0
Губочан
Томаш Губочан
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Семшов
Игорь Семшов
65
0
Зырянов
Константин Зырянов
45'
45'
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Текке
Фатих Текке
46
0
Быстров
Владимир Быстров
88
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Мейра
Фернанду Мейра
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Розина
Алессандро Розина
0
Файзулин
Виктор Файзулин
0
Широков
Роман Широков
0
Кежман
Матея Кежман
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
71
0
Сабитов
Ренат Сабитов
63
0
Ибсон
Ибсон
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
53
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
0
Фатхи
Малик Фатхи
82'
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Кариока
Кариока
0
Баженов
Никита Баженов
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов