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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Химки
Химки
Антипенко 66
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Одемвингие 6
Сычев 15
Сычев 84
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
29 нояб. 2009, 14:00 МСК
29.11.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Гапон
Евгений Гапон
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Сансони
Себастьян Роже Сансони
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Кожанов
Олег Кожанов
90
0
Логашов
Арсений Логашов
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Антипенко
Александр Антипенко
66'
66'
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
Запасные
0
Березовский
Роман Березовский
0
Тривунович
Вуле Тривунович
0
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Мамонов
Антон Мамонов
0
Швецов
Александр Швецов
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Вагнер
Вагнер
80
0
Глушаков
Денис Глушаков
62
0
Сычев
Дмитрий Сычев
15'
84'
15', 84'
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
6'
6'
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Сенников
Дмитрий Сенников
0
Камболов
Руслан Камболов
0
Гатагов
Алан Гатагов
0
Минченков
Александр Минченков
0
Полоз
Дмитрий Полоз
0
Фалл
Байе Джиби Фалл