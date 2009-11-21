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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
Ангбва 8
Каряка 45
Ярошик 61
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Адамов 67
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
21 нояб. 2009, 14:00 МСК
21.11.2009, 14:00 МСК
суббота
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Парфенов
Дмитрий Парфенов
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
8'
8'
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Сапета
Александр Сапета
69
0
Каряка
Андрей Каряка
45'
45'
90
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
89
0
Топич
Марко Топич
81
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Темников
Иван Темников
0
Халилович
Денис Халилович
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Ковель
Леонид Ковель
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Будылин
Сергей Будылин
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
61'
61'
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
0
Иванов
Станислав Иванов
73
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
48
0
Адамов
Роман Адамов
67'
67'
90
0
Коллер
Ян Коллер
65
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
Шустиков
Сергей Шустиков
0
Песегов
Евгений Песегов
0
Ткачев
Сергей Ткачев
0
Савин
Евгений Савин