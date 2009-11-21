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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Алекс 7
Веллитон 66
2:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 45
Нецид 51
Нецид 89
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
21 нояб. 2009, 14:00 МСК
21.11.2009, 14:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
82
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Кариока
Кариока
54
0
Ибсон
Ибсон
90
0
Алекс
Алекс
7'
7'
90
0
Яковлев
Павел Яковлев
60
0
Веллитон
Веллитон
66'
66'
90
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Макеев
Евгений Макеев
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Джано
Джано
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
63
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
45'
45'
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Нецид
Томаш Нецид
51'
89'
51', 89'
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Секу
Секу
0
Заболотный
Антон Заболотный
0
Маазу
Мусса Маазу