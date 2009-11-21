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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Торбинский 8
Вагнер 52
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
21 нояб. 2009, 14:00 МСК
21.11.2009, 14:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
46
0
Агийяр
Луис Агийяр
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Кокорин
Александр Кокорин
Локомотив
мин
0
Гилерме
Гилерме
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Сенников
Дмитрий Сенников
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
8'
8'
89
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Вагнер
Вагнер
52'
52'
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
79
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
0
Чех
Марек Чех
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Минченков
Александр Минченков
0
Полоз
Дмитрий Полоз
0
Фалл
Байе Джиби Фалл