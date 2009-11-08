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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Калимуллин 40
Рикардо 85
2:4
Матч завершен
Динамо
Москва
Ропотан 2
Кержаков 14
Комбаров 53
Кержаков 75
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
8 нояб. 2009, 14:30 МСК
8.11.2009, 14:30 МСК
воскресенье
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
20
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Самсонов
Олег Самсонов
90
0
Концедалов
Роман Концедалов
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
72
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
40'
40'
66
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
0
Хомич
Дмитрий Хомич
0
Филатов
Валентин Филатов
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Рикардо
Рикардо
85'
0
Гошоков
Арсен Гошоков
0
Овчинников
Сергей Овчинников
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Гранат
Владимир Гранат
83
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
53'
53'
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Юсупов
Артур Юсупов
46
0
Ропотан
Адриан Ропотан
2'
2'
46
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
14'
75'
14', 75'
90
Запасные
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Агийяр
Луис Агийяр
0
Панин
Роман Панин
0
Кокорин
Александр Кокорин