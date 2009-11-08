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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Текке 27
Клебер 40
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
8 нояб. 2009, 16:45 МСК
8.11.2009, 16:45 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
89
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Быстров
Владимир Быстров
81
0
Кежман
Матея Кежман
90
0
Текке
Фатих Текке
27'
27'
74
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Семшов
Игорь Семшов
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Розина
Алессандро Розина
0
Широков
Роман Широков
0
Корниленко
Сергей Корниленко
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Илиев
Валентин Илиев
18
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
40'
40'
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Власов
Олег Власов
46
0
Благо
Благо
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Садаев
Заур Садаев
90
0
Кацаев
Адлан Кацаев
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
66
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Хаймович
Зевик Хаймович
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Петре
Флорентин Петре
0
Панку
Даниэл Панку